FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE kauft in Großbritannien für 105 Millionen Pfund Sterling ein Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk des Wettbewerbers Centrica. Die Anlage in King's Lynn in Norfolk verfügt über eine Leistung von 382 Megawatt, wie der Essener Konzern mitteilte.

Durch einen 15-jährigen Vertrag im britischen Kapazitätsmarkt, der im Oktober 2020 beginnt, erhalte das Kraftwerk gesicherte, stabile Kapazitätszahlungen bis 2035. Es seien jüngst umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen abgeschlossen worden, im Rahmen derer die Anlage mit einer neuen Gasturbine ausgestattet wurde. Die "hochflexible Anlage" verfüge über einen Wirkungsgrad von 57 Prozent. Mit dem Erwerb verbunden ist die Übernahme der mehr als 30 Beschäftigten. Der Vollzug der Transaktion wird für das erste Quartal 2020 angestrebt.

December 23, 2019

