Das ifo Institut hat sich für die zügige Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Lateinamerika (Mercosur) ausgesprochen "Das bietet eine einmalige Chance für die lateinamerikanischen Länder. Sie sollte ergriffen werden und nicht am Widerstand der französischen und der deutschen Agrarlobby scheitern", schreibt ifo-Forscher Martin Braml in einem Beitrag für den ifo Schnelldienst. "Gemessen an ...

