FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui will sich stärker auf das Kerngeschäft mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen konzentrieren. Die Ferienhaus-Spezialisten Wolters Reisen verkauft der Konzern deshalb nun an das Frankfurter Unternehmen E-Domizil, wie die Tui AG mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit der Transaktion will Tui die Abhängigkeit vom traditionellen Veranstaltergeschäft verringern. Wolters Reisen habe keine oder nur wenige Synergien mit dem Kerngeschäft der TUI. Wolters Reisen mit Sitz in Düsseldorf und Stuhr bei Bremen und 250 Mitarbeitern ist Spezialist für Ferienhäuser und für Rundreisen nach Nordeuropa. Über eine Beteiligungsgesellschaft lag der Anteil des Tui-Konzerns bei 100 Prozent.

E-Domizil ist eine hundertprozentige Tochter der E-hoi Gruppe. Diese beschäftigt 350 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Belgien.

December 23, 2019

