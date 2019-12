Traumhaus AG: Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsangebot erfolgreich ab DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien Traumhaus AG: Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsangebot erfolgreich ab 23.12.2019 / 11:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsangebot erfolgreich ab Wiesbaden, den 23. Dezember 2019 - Der Vorstand der Traumhaus AG (Frankfurt, m:access, Xetra, ISIN: DE000A2NB7S2) gibt das Ergebnis der Bezugsangebotes bekannt. Die von Vorstand und Aufsichtsrat am 30.11.2019 beschlossene Barkapitalerhöhung von bis zu EUR 237.398,00 ist im Umfang von EUR 182.573 durchgeführt. Es wurden im Bezug und Mehrbezug insgesamt 182.573 neue Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 16,50 je Aktie gezeichnet. Der Vorstand hat sich, entschlossen die Kapitalmaßnahme zu beenden und die Eintragung der Kapitalerhöhung zum Handelsregister anzumelden. Insgesamt fließt der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 3.012.454,50 zu. Das neue Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach Eintragung im Handelsregister EUR 4.611.113,00. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll der weiteren Unternehmensexpansion sowie der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen. Über die Traumhaus Die Traumhaus AG, gegründet 1993 in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Ansprechpartner Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Ansprechpartner Public Relations Torsten Biallas, b-communication +49 89 4524 6970 / +49 172 4229605 t.biallas@b-communication.de 23.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0) 6122 586 53 53 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de ISIN: DE000A2NB7S2 WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 942305 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 942305 23.12.2019 ISIN DE000A2NB7S2 AXC0099 2019-12-23/11:47