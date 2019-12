Der große Börsenausblick: Die Börsen-Treiber 2020 - Das Wachstum bleibt

Das Börsenjahr 2019 ist passé. Wir geben in den kommenden Tagen in der Reihe "Ausblick 2020" marktEINBLICKE zu den Faktoren, die das Anlegerjahr 2020 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns wieder kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten, einen Ausblick zu wagen. Ihre Einschätzungen werden wir zum Jahreswechsel an dieser Stelle veröffentlichen.

Handelsstreit und Brexit - müsste man die beiden meist verwendeten Begriff im Zusammenhang mit der Börse 2019 suchen, man würde bei diesen beiden wohl ohne zu Zweifeln nicht vorbeikommen. Und doch blieben langfristig orientierte Anleger auch in 2019 am Ball. Völlig richtig! "Dranbleiben, denn die (Risiko-)Faktoren in 2019 sind die altbekannten aus 2018. Handelskonflikt, Brexit, Italien, Zinsängste, etc." schrieben wir im Börsenausblick vor einem Jahr. Für 2020 haben sich die Risikofaktoren wohl etwas verschoben, aber das sollte die Strategie eines privaten Investors in den nächsten 12 Monaten nicht großartig ändern.

