Zürich (ots) - Dieser Mann macht alles mit Leidenschaft und Neugier: Ob Starkoch Roland Trettl ein tolles Menü zaubert, ob er mit Familie und Hund auf Wandertour geht oder als Fernsehkoch bei Vox ein Date kulinarisch in Szene setzt, immer steht der Genuss im Mittelpunkt.Roland Trettl hat bei Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann sein Handwerk gelernt. Unter seiner Führung bekam das Restaurant Ikarus im Hangar-7 in Salzburg einen Michelin-Stern und wurde zum "Place to be" der besten Köche der Welt.Nach wie vor kocht der 48jährige gebürtige Südtiroler voller Begeisterung und hat schon vor Jahren das Grillieren für sich entdeckt: "Das ist für mich mehr als die bloße Zubereitung von Lebensmitteln. Ich verbinde mit dem Grill ein Gefühl des Urlaubs und des Abschaltens". Also wieder eine Art von Genuss. A propos Abschalten: Als Familienmensch unternimmt Roland Trettl viel mit Ehefrau Daniela, Sohn Diego und Hund Eisi, den er selbstverständlich zur Familie zählt. Überhaupt die Tiere! Er ist mit Haustieren aufgewachsen und hat sich immer liebevoll um sie gekümmert - auch, was das Futter angeht: "Ich bin ein qualitätsliebender Mensch. Wenn es mir gut geht, dann soll es auch den Tieren an meiner Seite gut gehen".