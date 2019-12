=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Liad Barzilai (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorsitzender des Vorstands =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Atrium European Real Estate Limited LEI: 213800OJ67K27RCO2J56 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: JE00B3DCF752 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktien Geschäftsart: Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Vergütungspaketes Datum: 23.12.2019; UTC+01:00 Handelsplatz: Außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen 0 16808 Gesamtvolumen: 16808 Gesamtpreis: 0 Durchschnittspreis: 0 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: For further information: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Richard.sunderland@fticonsulting.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

