(Trendbrief) - Zum Wochenschluss stiegen unsere 14 Leitbarometer am vergangenen Freitag um weitere 0,4% an und bauten damit die Wochengewinne auf mittlere 1,2% aus. Damit zeichnet sich mit einem bisherigen Plus von 2,3% der vierte Gewinnmonat in Folge ab. Dabei notieren inzwischen alle Barometer oberhalb der 200-Tage-Linie. Aufgrund der unverändert positiven Saisonalität erwarten...

