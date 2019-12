Aber auch mit Windrädern und Solarzellen käme ein Funkmast mit viel Wind und Sonne nur auf zwei Drittel eigene Energie. Stromverbrauch in Mobilfunk-Rechenzentren soll dabei in Zukunft stark steigen. Vodafone will künftig einen Teil seiner Mobilfunkstationen mit erneuerbarerer Energie versorgen. Mit dem neuem Konzept werden die LTE- und 5G-Stationen durch vier Windkraft-Turbinen in 50 Metern Höhe direkt mit Strom beliefert. Am Montag startete der Mobilfunkkonzern zusammen mit dem Berliner Startup Mowea Deutschlands erste "Mobilfunkmühle" in Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern). Das Projekt ist ...

