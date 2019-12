Die amerikanische Bundesumweltbehörde EPA stuft, im Gegensatz zu mehreren Gerichtsurteilen, das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat weiterhin als nicht krebserregend ein. Der Markt interpretiert diese Entscheidung als Möglichkeit für Vergleichsvereinbarungen mit den Klägern. Denn allein in den USA steht Bayer rund 43.000 Glyphosat-Klagen gegenüber. In den ersten Gerichtsurteilen fielen Strafen in zweistelliger Millionenhöhe. Die Bayer-Aktie konnte heute entgegen dem Markttrend gewinnen und notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...