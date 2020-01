Applied Genetic Technologies (AGTC): Biotech-Aktie heutiger Tagesgewinner mit 123,76 %!

Mögliche Revolution in der Augenheilkunde! Jetzt Gap-Trading-Chance nutzen - wann ein- und aussteigen bei AGTC?

Symbol:ISIN: US03820J1007Rund 158 Prozent Zuwachs sind schon eine bombastische Marge, wobei 123,76 Prozent am gestrigen Tag noch einmal eine Spur besser klingen. Die Aktie war bis 18. Dezember in einem Abwärtstrend, legte dann eine Weihnachtsrallye hin, konsolidierte dann über den Jahreswechsel und heute kam es zu dem besagten fulminanten Breakout.Ursache der phänomenalen Entwicklung ist die Veröffentlichung eines Zwischenberichts zu einer Gentherapie bei der seltenen erblich bedingten Augenkrankheit XLRP. Diese führt bei Jungen und jungen Männern zu einem Sehverlust, der sich in der frühen Kindheit in Nachtblindheit und einer fortschreitenden Verengung des Gesichtsfeldes äußert. Es wird durch die Mutation des RPGR-Gens verursacht. Zu beachten ist, dass der Therapieansatz „ein enormes Potential“ (CEO Sue Washer) hat, das aber noch in weiteren Studien bestätigt werden muss. Momentan schreibt das Unternehmen aus Cambridge, Massachusetts noch keine schwarzen Zahlen, so dass dauerhafte Investment noch nicht auf der Agenda stehen sollten.Schön wäre ein Rücksetzer an die Oberkante des Gap mit einem anschließenden Bounce. Im Chart haben wir idealtypisch Kaufsignal und Stopp Loss bei 6,75 USD und 5,75 USD eingezeichnet. Die Publikation der nächsten Quartalszahlen erfolgt wahrscheinlich am 11. Februar. Unser Gap-Trade sollte wesentlich kürzer laufen.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/applied-genetic-technologies-agtc-biotech-aktie-heutiger-tagesgewinner-mit-12376/Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AGTC.