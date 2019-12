Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Haag (pta006/23.12.2019/14:20) - Die CLEEN Energy AG hat ihre Wandelschuldverschreibungsanleihe 2019/2029 bereits am ersten Zeichnungstag vollständig platziert. Das Zielvolumen von 1,4 Mio. Euro konnte somit realisiert werden. Vorstand Klaus Dirnberger: "Wir freuen uns sehr über die Vollplatzierung unserer Anleihe innerhalb nur eines Tages. Dieses Ergebnis sehen wir als Vertrauensbeweis in unsere Unternehmensstrategie. Mit den Mitteln der Anleihe können wir nun die vorhandenen Marktopportunitäten im Energiesektor für unser weiteres Unternehmenswachstum noch zügiger nutzen." Die Anleihe wurde im Rahmen eines prospektfreien Angebots von Privatanlegern gezeichnet.



23. Dezember 2019 Der Vorstand



