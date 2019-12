Wow, war das volatil bei Bitocin und Co in diesem Jahr. Zunächst sorgte die Ankündigung von Facebook, mit Libra eine eigene Krypta-Währung auf den Markt zu bringen, für Furore. Aber so schnell geht es denn doch nicht. Die Niederlande zum Beispiel reglementieren ab Januar 2020 den Krypto-Markt... China arbeitet an einer eigenen Krypta-Währung. Was bringt das eigentlich? Neue Höhen für Bitcoin und Co oder eher niedriges Niveau? Vivien Sparenberg von Vontobel erklärt. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv