Maastricht, Blick zurück nach vorn auf 2019 und 2020: Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard vor einem bekannten Coffee Shop Schiff. Viele Rapper beteiligen sich derzeit an Cannabis-Unternehmen? Wieso eigentlich? Zumal die Titel 2019 ziemlich abgerauscht sind... Was hat die Cannabis-Titel abstürzen lassen? Welche erholen sich mutmaßlich 2020 wieder? Was bringt die Beteiligung von Getränke-Konzernen?