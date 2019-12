Dublin (ots/PRNewswire) - 23. Dezember 2019 - WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), eine weltweit führende Open-Access-Technologieplattform für Biologika, die Komplettlösungen für die Erforschung, Entwicklung und Herstellung biologischer Präparate anbietet, hat im Rahmen des Global Business Summit 2019 von Asia Matters den "Special Award to Investors in Ireland" entgegengenommen. Dies ist Irlands einziger asiatischer Think-Tank, der sich speziell mit Handels-, Investitions- und Wirtschaftsfragen sowie internationalen Beziehungen zwischen der EU und Asien beschäftigt.Der "Special Award to Investors in Ireland" wird an ein neu etabliertes Unternehmen vergeben, das in Irland investiert. Wert gelegt wird dabei auf einen langfristigen und nennenswerten Beitrag zu Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Forschung und sozialer Unternehmensverantwortung (CSR). Letztes Jahr hat WuXi Biologics in Dundalk eine "Factory of the Future" zur Herstellung von Biologika gebaut. Im vergangenen Monat wurde dann eine zweite Investition durch seine Tochtergesellschaft WuXi Vaccines angekündigt. Am Standort Dundalk soll eine neue Produktionsanlage für Impfstoffe entstehen."Wir freuen uns außerordentlich über diese Auszeichnung von Asia Matters. Sie beweist, welch große Fortschritte wir in Irland machen", sagte Dr. Chris Chen, CEO von WuXi Biologics, bei seiner Ansprache während des Gipfels. "Auf Grundlage unserer führenden Expertise und Leistungskompetenz im wachstumsstarken Biologikageschäft werden wir unseren lokalen und globalen Partnern auch weiterhin ein robuste und erstklassige globale Lieferkette bereitstellen - zum Wohl von Patienten auf der ganzen Welt."Informationen zu WuXi BiologicsWuXi Biologics (Aktienkürzel: 2269.HK), ein an der Hongkonger Börse notiertes Unternehmen, ist eine weltweit führende Open-Access-Technologieplattform für Biologika. Es bietet Komplettlösungen, mit denen Organisationen biologische Präparate vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge sind Beleg unseres Engagements, unseren Kunden in der ganzen Welt ein echtes Leistungsangebot aus einer Hand und überzeugendes Werteversprechen anzubieten. Zum 30. Juni 2019 existierten insgesamt 224 integrierte Projekte, darunter 106 Projekte in der vorklinischen Entwicklungsphase, 102 Projekte in der Frühphase (Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 15 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklung und ein Projekt in der kommerziellen Fertigung. Mit einer geplanten biopharmazeutischen Produktionskapazität in China, Irland, Singapur und den USA, die bis zum Jahr 2022 auf insgesamt über 280.000 Liter geschätzt wird, unterstützen wir unsere Partner in der Herstellung von Biopharmazeutika durch eine robuste, erstklassige globale Lieferkette. Weitere Informationen zu WuXi Biologics finden Sie unter www.wuxibiologics.com (http://www.wuxibiologics.com/).WuXi Biologics - KontaktGeschäftsbereich IrlandAngus_Turner@wuxiapptec.comPressekontakt:MediaJia Lili_jia0102@wuxiapptec.com +86-21-2066-4528Original-Content von: WuXi Biologics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133071/4477211