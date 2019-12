IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: Sänger und Songwriter Bryan Adams trägt im neu veröffentlichten Video zu seiner Hit-Single Christmas Time ein Kleidungsstück von RYU Hero

(Vancouver, British Columbia), 23. Dezember 2019 - RYU Apparel Inc. (TSX VENTURE: RYU.V, OTCQB: RYPPF), der Entwickler urbaner Sportbekleidung, hat mit Begeisterung entdeckt, dass Bryan Adams sich entschieden hat, in seinem vor kurzem veröffentlichten Musikvideo Christmas Time eine Jogginghose von RYU Everywear zu tragen.

Ich liebe diese Hose. Sie eignet sich perfekt zum Reisen und ist als Kleidungsstück für den täglichen Einsatz sehr bequem, meint Adams, der sich derzeit auf Welttournee befindet, um sein neues Album Shine A Light zu bewerben.

Während seiner Karriere als Sänger, Songwriter, Produzent, Photograph, Philanthrop und Aktivist hat Bryan Adams zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen erhalten. Besonders erwähnenswert sind fünf Golden Globe-Nominierungen, drei Oscar-Nominierungen, die Aufnahme in die Canadian Music Hall of Fame, die Aufnahme in den Walk of Fame in Kanada und Hollywood sowie die Auszeichnung mit dem Order of Canada.

Es ist für uns eine große Ehre, Bryan Adams als Freund unserer Marke willkommen zu heißen. Wir freuen uns schon sehr auf eine künftige Zusammenarbeit mit ihm, erklärt Marcello Leone, CEO von RYU.

Hier ist der Link zum neuen Song: Christmas Time

Wir wünschen allen schöne und frohe Weihnachten!

Über RYU

Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ryu.com

