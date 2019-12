Wenn sich an der Börse 2020 auch Positives tun soll, müssen Entscheidungen her, sagt Burkhard Allgeier von Hauch & Aufhänger. Er sieht die weltwirtschaftliche Entwicklung nach wie vor kritisch, so lange sich China und die USA nicht einigen, bleibe es angespannt. Und da werde auch Deutschland nicht verschont. Was könnte uns ermutigen, positiv ins neue Jahr zu gehen? Sehen Sie selbst. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv