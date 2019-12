Trumps Äußerungen zum Handelsstreit zwischen den USA und China haben den US-Börsen Auftrieb verliehen. Boing-Papiere waren besonders gefragt.

Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Optimistische Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China brachten die Anleger in Kauflaune. Der Leitindex Dow Jones notierte bei 28.561 Punkten 0,4 Prozent im Plus.

Der breiter gefasste S&P500 stieg um 0,2 Prozent und erreichte gleich zu Handelsbeginn mit 3226 Punkten einen neuen Rekordstand. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich ebenfalls um 0,2 Prozent und tendierte bei 8938 Zählern.

Positiv nahmen die meisten Anleger auf, dass ...

