MOBOTIX AG: Wiederbestellung von Thomas Lausten als Vertriebsvorstand und Vorstandsvorsitzender sowie Hartmut Sprave als Technikvorstand für weitere drei Jahre

23.12.2019 / 18:00 CET/CEST

Der Aufsichtsrat hat heute Thomas Lausten für weitere drei Jahre, bis Ende Juni 2023, zum Vertriebsvorstand (CSO) und Vorstandsvorsitzenden (CEO) der MOBOTIX AG bestellt. Der Aufsichtsrat hatte bereits in seiner Sitzung am 27. November 2019 Hartmut Sprave für weitere drei Jahre, bis Ende Mai 2023, zum Technikvorstand (CTO) der MOBOTIX AG bestellt.