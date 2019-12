Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt traten die Kurse am Montag mehr oder weniger auf der Stelle. Während der DAX vor der Weihnachtspause seine übergeordnete Seitwärtsbewegung mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 13.301 Punkte fortsetzte, zogen die Indizes der zweiten Reihe etwas an. Beim MDAX reichte das Plus von 0,4 Prozent für neue Rekordstände. Das Geschäft konzentrierte sich auf wenige ausgewählte Einzeltitel, so im DAX auf die sehr festen Bayer. "Am Gesamtmarkt herrscht vorweihnachtliche Ruhe", sagte ein Händler. Nächster Handelstag am deutschen Aktienmarkt ist am Freitag.

Für die Bayer-Aktie ging es um 2,9 Prozent nach oben, nachdem die US-Umweltschutzbehörde (EPA) dem Chemiekonzern den Rücken gestärkt hat. Die Behörde hat bei Gericht Unterlagen eingereicht, die das Argument von Bayer unterstützen, dass Glyphosat kein Krebsrisiko darstelle. Mit der Unterstützung der EPA dürfte die Chancen auf einen Vergleich zwischen Bayer und den Klägern steigen, der letztlich auch günstiger für den deutschen Chemiekonzern ausfallen sollte.

Auf der anderen Seite fielen Deutsche Bank um 2,3 Prozent, und in der zweiten Reihe gerieten Commerzbank mit 2,7 Prozent Minus ebenfalls unter Druck. Händler sprachen von "bilanzkosmetisch" motivierten Verkäufen vor dem Jahresende. Trotz der jüngsten Erholungen lägen die Kurse der beiden Banken in der Jahres-Performance immer noch leicht im Minus, und das bei einem herausragenden Plus am Gesamtmarkt.

Lufthansa gaben 1,3 Prozent ab. Nach den Feiertagen drohen neue Streiks des Kabinenpersonals, nachdem die Gewerkschaft Ufo die Schlichtung für gescheitert erklärt hat.

Koenig & Bauer von Gewinnwarnung belastet - Amadeus Fire auf Allzeithoch

Eine Gewinnwarnung drückte Koenig & Bauer um 8,8 Prozent. Sie kam zwar nicht ganz überraschend, doch ist die Warnung unerwartet heftig ausgefallen. 2019 erwartet Koenig & Bauer nur noch einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau und eine EBIT-Marge zwischen 4 und 4,5 Prozent. Der Konzern hatte bislang für das laufende Jahr ein organisches Umsatzwachstum von rund 4 Prozent und eine EBIT-Marge von rund 6 Prozent angestrebt.

Im Sog von Koenig & Bauer notierten Heideldruck 3,1 Prozent schwächer. Auf der anderen Seite im SDAX stiegen Amadeus Fire um 4,4 Prozent auf 137,60 Euro und markierten neue Allzeithochs. Weiter stützend wirkte der Kauf von Comcave - ein Unternehmen, das Warburg als "perfekte strategische" Ergänzung zu Amadeus Fire bezeichnete. Comcave werde sofort einen positiven Ergebnisbeitrag leisten.

Teamviewer sehr fest

Der MDAX profitierte unter anderem von starken Aufschlägen der Index-Neulinge Teamviewer und Varta. Teamviewer stiegen um 2,4 Prozent, einige Anleger entdecken nun die Aktie, die ja erst jetzt einem Index angehört. Varta - die zuvor im SDAX waren - erhöhten sich um 2,9 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 56,2 (Vortag: 170,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,48 (Vortag: 8,32) Milliarden Euro. Es gab 8 Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.300,98 -0,13% +25,97% DAX-Future 13.296,00 -0,11% +25,88% XDAX 13.297,78 -0,05% +25,68% MDAX 28.545,29 +0,37% +32,23% TecDAX 3.057,55 +0,22% +24,79% SDAX 12.413,08 +0,22% +30,54% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,47 -11 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2019 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.