Tesla hat in einem Softwareupdate offenbar kommende Features für sein Model 3 verraten. Demnach könnte ein 100-Kilowattstunden-Akku ebenso kommen wie der Ludicrous-Modus. Seit einigen Tagen bietet Tesla Model-3-Besitzern auch in Deutschland den sogenannten Beschleunigungsboost als Update an. Damit kann das Elektroauto statt bisher in 4,6 künftig in 4,1 Sekunden von null auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen. In der Performance-Version wären es dann unter drei statt bisher 3,2 Sekunden. Kostenpunkt für das Update: 1.800 Euro. Wem das noch nicht reicht, der ...

