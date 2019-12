FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTT6R XFRA JP3582600007 TOKYO TATEMONO 0.157 EUR7TC XFRA JP3560800009 TOKAI CARBON 0.198 EURISW XFRA JP3551530003 INFORM. SVCS INTL-DENTSU 0.289 EURDEN XFRA JP3551520004 DENTSU INC. 0.392 EURTO6 XFRA JP3538450002 TOW CO. LTD 0.136 EURCUP XFRA JP3519400000 CHUGAI PHARMACEUT'LDPN XFRA JP3493400000 DIC CORP. 0.330 EURBRN XFRA JP3436170009 SOFTBRAIN CO. LTD. 0.070 EURSWD XFRA JP3368000000 SHOWA DENKO K.K. 0.660 EUR5S2 XFRA JP3360250009 SHO-BOND HLDGS CO. LTD 0.289 EURSHM XFRA JP3358000002 SHIMANO INC. 0.639 EURSHD XFRA JP3351600006 SHISEIDO CO. LTD 0.247 EURCB4 XFRA JP3346300001 CAC HOLDINGS CORP. 0.206 EURS3X XFRA JP3322930003 SUMCO CORP. 0.082 EURSBW XFRA JP3320800000 SAPPORO HOLDINGS 0.346 EURKOY XFRA JP3301100008 KOBAYASHI PHARMACEUT. 0.289 EURI8U XFRA JP3294460005 INPEX CORP. 0.124 EURKUY XFRA JP3269600007 KURARAY CO. LTD YN 50 0.181 EURKUO1 XFRA JP3266400005 KUBOTA CORP. 0.157 EURKIR XFRA JP3258000003 KIRIN HOLDINGS CO. LTD. 0.260 EURKY4 XFRA JP3256000005 KYOWA KIRIN CO. LTD. 0.165 EURCNJ XFRA JP3243600008 CANON MARKETING JAPAN INC 0.247 EURCNN1 XFRA JP3242800005 CANON INC. 0.660 EURKAO XFRA JP3205800000 KAO CORP. 0.536 EUROS1 XFRA JP3188220002 OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. 0.412 EUROTK XFRA JP3188200004 OTSUKA CORP. 0.784 EUREAR XFRA JP3166000004 EBARA CORP. 0.247 EUREJI XFRA JP3165950001 EBARA JITSUGYO 0.247 EURASI1 XFRA JP3118000003 ASICS CORP. 0.148 EURABW XFRA JP3116000005 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. 0.396 EURSHJ XFRA JP3112000009 AGC INC. 0.495 EUR58JA XFRA JP3040890000 JAPAN PRIME REALTY INV. 61.290 EURS4C XFRA JP3027670003 NIPPON BUILDING FUND INC. 90.327 EUR2T8 XFRA US8922311019 TOWNSQUARE MEDIA A DL-,01 0.068 EURS3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.100 EUR