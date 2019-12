FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SST XFRA SG1O44912994 HEETON HLDGS LTD SD-,20

3BG XFRA CH0033361673 U-BLOX HOLDING NAM.-15,40

D6XV XFRA CA2524061520 DHX MEDIA COM+VAR VTG

XFRA CA07784K1021 BELGRAVIA CAPIT. INTL