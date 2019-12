FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.12.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FET XFRA KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10

NTT XFRA JP3735400008 NIPPON TEL. TEL.

NPY XFRA JP3712600000 NSD CO. LTD.

EMO XFRA JP3130200003 EM HOLDINGS CO.