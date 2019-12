Die Wiener Börse bleibt am heutigen Dienstag so wie zahlreiche andere europäische Aktienmärkte geschlossen. Gehandelt wird hingegen in Tokio, einen verkürzten Handel gibt es auch in London, New York sowie an der Euronext.Auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen - Mittwoch, 25. Dezember sowie Donnerstag, 26. Dezember - findet am heimischen Aktienmarkt kein Handel statt. Nächster Handelstag in Wien ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...