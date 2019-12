TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Händler sprachen von einem ruhigen Handel in der verkürzten Handelswoche. An Heiligabend endete der Handel an einigen Aktienmärkten der Region schon früher, so in Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur. Am Mittwoch, dem ersten Weihnachtsfeiertag, bleiben die dortigen Börsen sowie der Aktienmarkt in Südkorea geschlossen. Am Donnerstag ruht der Handel in Australien, Hongkong und Neuseeland.

Viele Marktteilnehmer seien für den Rest des Jahres nach Hause gegangen, sagte Sameer Samana, Marktstratege bei Wells Fargo Investment Institute. Und der Weg des geringsten Widerstands führe nach oben, fügte er in Anspielung auf neue Rekordmarken an der Wall Street und anderen Börsen hinzu. Bis zum Jahresende dürfte sich nach Meinung des Strategen an diesem Trend kaum etwas ändern.

Unter den Aktienmärkten in Asien ragte die Börse in Schanghai mit einem Plus von 0,7 Prozent heraus, nachdem sie am Vortag zu den größten Verlierern in der Region gehört hatte. Hier beflügelte die Nachricht vom Montag, dass China seine Märkte für Öl, Telekommunikation und Elektrizität öffnen werde.

Dreiergipfel China, Japan und Südkorea im Blick

Daneben begann am Dienstag im chinesischen Chengdu der Dreiergipfel der Chinas, Japans und Südkoreas. Themen des Treffens sind Sicherheits- und Handelsfragen sowie Entschädigungen für Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs. Der Gipfel zieht großes Interesse auf sich, weil sich die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea zuletzt stark abgekühlt haben.

In Seoul schloss der Kospi 0,6 Prozent niedriger, was Händler mit Gewinnmitnahmen erklärten. An der Tokioter Börse beendete der Nikkei-225-Index den Handel kaum verändert bei 23.831 Punkten.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor 0,2 Prozent. Im australischen Sydney legten die Kurse im Schnitt um 0,1 Prozent zu. Die neuseeländische Börse beendete die fünfte Sitzung in Folge auf einem Rekordhoch. Der NZX-50 rückte um 0,8 Prozent vor.

Unter den Einzelwerten verloren in Tokio Seiko Epson nach einem negativen Analystenkommentar 2,5 Prozent. Jefferies hatte die Titel auf Hold von Buy zurückgestuft. Nach Meinung der Analysten muss das Unternehmen seine Strategie überdenken, um seine mittelfristigen Ertragsziele erreichen zu können.

In Singapur ging es mit Yangzijiang Shipbuilding um 0,9 Prozent aufwärts. Die Analysten der DBS hatten die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und dies mit der Rückkehr von Executive Chairman Ren Yuanlin nach einer mehrmonatigen Pause begründet. Der Kursrückgang während der Abwesenheit Rens sei nicht gerechtfertigt gewesen, denn er habe in dieser Zeit im Auftrag der Regierung an Ermittlungen mitgewirkt, die nichts mit seinem Unternehmen zu tun gehabt hätten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.794,20 +0,13% +20,33% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.830,58 +0,04% +19,02% 07:00 Kospi (Seoul) 2.190,08 -0,62% +7,30% 07:00 Schanghai-Comp. 2.982,68 +0,67% +19,60% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.864,10 -0,15% +7,86% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.221,67 +0,24% +4,68% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.606,98 -0,45% -4,52% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1084 -0,1% 1,1091 1,1082 -3,3% EUR/JPY 121,24 -0,1% 121,33 121,21 -3,6% EUR/GBP 0,8569 -0,0% 0,8570 0,8511 -4,8% GBP/USD 1,2934 -0,0% 1,2940 1,3021 +1,5% USD/JPY 109,38 -0,0% 109,40 109,38 -0,3% USD/KRW 1161,86 -0,2% 1164,00 1163,79 +4,3% USD/CNY 7,0063 -0,1% 7,0128 7,0130 +1,9% USD/CNH 7,0056 -0,0% 7,0085 7,0080 +2,0% USD/HKD 7,7864 -0,0% 7,7872 7,7892 -0,6% AUD/USD 0,6920 +0,1% 0,6916 0,6910 -1,8% NZD/USD 0,6629 -0,1% 0,6635 0,6613 -1,3% Bitcoin BTC/USD 7.269,51 -0,4% 7.296,01 7.507,51 +95,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,62 60,52 +0,2% 0,10 +24,7% Brent/ICE 66,54 66,39 +0,2% 0,15 +20,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.490,53 1.485,55 +0,3% +4,98 +16,2% Silber (Spot) 17,60 17,45 +0,8% +0,15 +13,6% Platin (Spot) 938,35 936,75 +0,2% +1,60 +17,8% Kupfer-Future 2,82 2,81 +0,5% +0,01 +6,4% ===

December 24, 2019

