Über den Sommer hat der Streaming-Weltmarktführer Netflix (WKN: 552484) einen stark ermäßigten Tarif in Indien eingeführt: Lediglich 199 Rupien kostet der Basistarif jetzt, was etwa 2,81 USD entspricht. Der Tarif beinhaltet keine Werbung und kann nur auf einem Mobilgerät in Standarddefinition angesehen werden. Der reine Mobilservice ist zu den regulären Basic-, Standard- und Premiumtarifen hinzugekommen, die Netflix im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt bereits anbietet. Netflix testet nun ...

