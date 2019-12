Singapur (ots/PRNewswire) - JCET Group Co., Ltd ("JCET") hat mit Analog Devices Inc. ("ADI") eine strategische Geschäftsvereinbarung geschlossen, in deren Rahmen JCET die Prüf-Anlagen von ADI in Singapur übernehmen wird. Bestandteil dieses Vertrags ist auch, dass JCET noch weitere Teile des Prüf-Geschäfts von ADI in diese neu erworbene Anlage aufnehmen wird. Der endgültige Übergang der Prüf-Anlage von ADI in Singapur in den Besitz von JCET soll im Mai 2021 abgeschlossen werden."Dieser Vertrag mit JCET als unserem langjährigen Montage- und Prüf-Partner wird ADI in die Lage versetzen, von der Expertise in Sachen Betrieb und Prüfung, die wir als Kunde über so vielen Jahren hinweg in deren Anlage in Singapur erleben konnten, zu profitieren", sagte Steve Lattari, Senior Vice President der Abteilung Global Operations and Technology bei ADI. "Wir gehen von einem nahtlosen Übergang aus, weil wir gemeinsam daran arbeiten, dass dieser neue Abschnitt unserer Beziehung gelingen wird", führte Lattari weiter aus."ADI ist ein langjähriger und hoch geschätzter Kunde von JCET. Dank dieser Gelegenheit für beide Seiten können wir unsere Präsenz mit Prüf-Anlagen in Singapur weiter ausbauen und, was noch wichtiger ist, unsere Geschäftsbeziehung mit ADI stellt für beide Unternehmen eine Win-win-Situation dar", so Li Zheng, CEO der JCET Group. "Die Investition von JCET in diese Anlage in Singapur zeigt außerdem, dass wir als multinationales Halbleiterunternehmen unsere weltweite Expansion auch weiterhin beständig stärken und erstklassige integrierte Schaltkreise und moderne technische Dienstleistungen für internationale Kunden ebenso wie für diejenigen vor Ort anbieten wollen", führte Li Zheng weiter aus.Die JCET Group verfügt über sechs Fabriken in China, Singapur und Korea. Mit seiner Anlage in Singapur, die 1994 in Betrieb genommen wurde, war der Konzern der erste Anbieter von ausgelagerten Montage- und Prüf-Diensten (Outsourced Semiconductor Assembly and Test, OSAT) in Singapur. Zu den Prüfdiensten von JCET Singapur gehören Wafer-Sort-Tests, die Endprüfung der Gehäuse, Prüfung von Halbleiterstreifen, Aufbringen von Wafer-Bumps und sämtliche Wafer-Level-Produkte.Informationen zu JCETDie 1972 gegründete JCET Group Co., Ltd. ("JCET") ist einer der weltweit größten Anbieter von Halbleiter-Gehäusemontagen und -Prüfungen, und in China ist der Konzern der größte Anbieter in diesem Bereich. JCET bietet schlüsselfertige Dienstleistungen an, die den Entwurf und die Charakterisierung, das Aufbringen von Wafer-Bumps, die Gehäusemontage und Prüfung umfassen, und ist damit ein strategischer Partner für Halbleiterunternehmen aus einem breiten Markt- und Anwendungsspektrum. Das umfangreiche Packaging-Angebot von JCET und seinen Tochtergesellschaften umfasst diskrete, bedrahtete, kaschierte, im Flip-Chip-Verfahren hergestellte, spritzgegossene Schaltungsträgersysteme, Wafer-Level-Packaging und System-in-Package-Technologien. JCET hat seinen Hauptsitz in Jiangyin, Jiangsu, China, und verfügt über eine breite globale Produktionsbasis mit Betriebsstandorten in China, Singapur und Südkorea. JCET ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Shanghai Stock Exchange gelistet ist. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.jcetglobal.com (http://www.jcetglobal.com/).Pressekontakt:Christopher StaiStellvertretender Direktor der Abteilung Marketing CommunicationsTel.: (209) 534-6398E-Mail: christopher.stai@statschippac.comOriginal-Content von: JCET Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139919/4477427