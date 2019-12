Ausblick 2020: Teilen Sie Ihr Vermögen gut auf

Das Börsenjahr 2019 ist passé. Wir geben in den kommenden Tagen in der Reihe "Ausblick 2020" marktEINBLICKE zu den Faktoren, die das Anlegerjahr 2020 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns wieder kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten, einen Ausblick zu wagen. Ihre Einschätzungen werden wir zum Jahreswechsel an dieser Stelle veröffentlichen. Heute ist Manuel Koch an der Reihe.

Für mich ist eines klar: 2020 wird es keinen Crash geben! Im November findet die US-Präsidentschaftswahl statt. Bis dahin wird Donald Trump alles tun, die Wirtschaft auf Kurs zu halten. Zudem versündigen sich die Notenbanken weiter und pumpen viel billiges Geld in die Märkte. Diese Geldspritzen halten den Patienten erst einmal noch künstlich am Leben. Doch irgendwann wird das mal nicht mehr reichen. Nicht umsonst kaufen die weltweiten Notenbanken seit geraumer Zeit Gold auf.

