In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 24.12. 14:56: "Habe es nie kapiert": Trump wütet über Energiequelle der Zukunft â?? und entlarvt sich gleich selbstDonald Trump ist kein Freund von Windrädern. Die seien laut, töteten Vögel und würden auch noch in China produziert. Ein Faktencheck.>> Artikel lesen 24.12. 10:34: "Das ist Wahnsinn": Tesla-Chef Elon Musk prüft seinen Wikipedia-Eintrag â?? und ist über ein Wort entsetztTesla-Chef Elon Musk sieht nach, was über ihn so auf Wikipedia steht. So viel vorweg: Entzückt ist er nicht. Vor allem ein Wort steht ihn.>> Artikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...