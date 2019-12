Schon seit Anfang Dezember lassen die Bullen bei der Bayer-Aktie Festtagsstimmung aufkommen. Die Korrektur der Aufwärtsbewegung, die zum Hoch vom 7. November bei 72,28 Euro geführt hatte, endete am 3. Dezember auf dem Niveau von 67,05 Euro. Es folgte eine Rallye, die auch am letzten Handelstag vor Weihnachten mit einem dynamischen Anstieg auf 73,60 Euro noch einmal kräftig angeheizt wurde. In der Spitze war sogar ein Kurs von 74,00 Euro gestellt worden. Durch den Anstieg vom Montag ist das Anfang ... (Dr. Bernd Heim)

