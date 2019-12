Netflix (WKN: 552484), Disney+ (WKN: 855686), Hulu, HBO Max, YouTube TV … es gibt so viele Streaming-Angebote, dass man kaum noch hinterherkommt. Deswegen habe ich bei mir zu Hause mal eine Art Bilanz gezogen, um zu sehen, was wir eigentlich überhaupt sehen und wo wir am Ende unser Geld wirklich investieren sollten. Mein zweieinhalbjähriger Sohn wäre am Boden zerstört, wenn wir Disney+ kündigen würden. Hulu und HBO Max haben ein paar Sendungen, die meine Frau und ich sehen, und schöne Kataloge, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...