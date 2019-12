Ein Job mit vielseitigen Themenfeldern, lange Arbeitszeiten und keine Bezahlung. Mutter oder Vater in Vollzeit zu sein, macht vor allem eines nicht: Reich. Einer Berechnung zufolge, sollte jedoch genau das der Fall sein.Das Portal "Warenvergleich.de" hat eine Berechnung aufgestellt, um zu ermitteln wie viel Gehalt einer Vollzeit-Mutter oder einem Vollzeit-Vater eigentlich zustünden. In die Kalkulation flossen verschiedene Faktoren ein: So wurden der Mutter, bzw. dem Vater, unterschiedliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...