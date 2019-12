Die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie bleibt auch zum Jahresende ein heißes Eisen. Wenigstens ist es zur Feiertagssaison ein wenig ruhiger rund um die Aktie des Zahlungsdienstleisters geworden. Immerhin hat die "Financial Times" in den letzten Tagen wieder vermehrt mithilfe kritischer Berichte angestachelt. Ein Funktionär, der sich seinen Optimismus weiterhin nicht nehmen lässt, ist der CEO und Chef Markus Braun, der sich nun zum Jahresende erneut an Investoren und Mitarbeiter gewandt hat. Werfen wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...