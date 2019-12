Mainz (ots) - Noch nie hat die Klimakrise so viel Aufmerksamkeit bekommen wie in diesem Jahr - weltweit engagieren sich Menschen gegen die Erderwärmung. Die "plan b"-Dokumentation "Klimahelden - Wie wir die Welt noch retten können" zeigt am Montag, 30. Dezember 2019, 19.25 Uhr im ZDF, Menschen, die neue Wege gehen, um die Welt zu verbessern. Zudem geben Forscher Auskunft, welche konkreten Maßnahmen Wirtschaft und Politik ergreifen müssen, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels noch zu verhindern. Der Film von Anna Aumüller, Eva Münstermann und Nanje Teuscher ist ab Samstag, 28. Dezember 2019, 17.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen.20 Prozent aller Treibhausgase werden der Ernährung zugerechnet: Bei der Herstellung eines einzigen Rindfleisch-Burgers entstehen mehr als fünf Kilogramm CO2. Trotzdem gelten die Burger von Richard Bergfors, Chef von "Max Burgers", der ältesten schwedischen Fast-Food-Kette, als klimaneutral: 110 Prozent des verursachten CO2 werden durch das Anpflanzen von Bäumen kompensiert. Zudem wollen die Schweden weg vom Fleisch: Bis 2022 soll mindestens jeder zweite Burger vegetarisch sein.Auch das Betonwerk von Christian Rinn und seine Tochter Luisa in Heuchelheim gilt als klimaneutral. Dabei ist der Baustoff eigentlich klimaschädlich - eine Tonne Beton verursacht eine Tonne CO2. Die Branche verursacht bis zu acht Prozent aller Treibhausgase - mehr als der weltweite Flugverkehr. Für die Rinns ein besonderer Ansporn, um ihr Werk so "sauber" wie möglich zu halten. In ihrer Fertigungsanlage setzen die Hessen auf Ökostrom, Regenwasser und Recycling und kompensieren zudem mit CO2-Zertifikaten und Aufforstungsprojekten.Forstwissenschaftlerin Elisabeth Hüsing ist überzeugt davon, dass auch ganz kleine Schritte etwas bewirken können, und engagiert sich in der Organisation "Schulwälder gegen Klimawandel". Mit Aufforstung kämpft sie gegen die Erderwärmung und das Waldsterben. Seit 2011 hat die Stiftung schon 54 Hektar Wald gepflanzt und absorbiert damit pro Jahr circa 700 Tonnen CO2.Seit mehr als zwei Jahren wirft "plan b", samstags um 17.35 Uhr im ZDF, einen lösungsorientierten Blick auf aktuelle Probleme - in mittlerweile 85 Dokumentationen. Mit der 45-minütigen "Klimahelden"-Doku ist die erste Dokumentationsreihe im deutschen Fernsehen mit konstruktivem Ansatz erstmals auf dem "WISO"-Sendeplatz am Montagabend im ZDF präsent.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/ZDFmediathek:https://zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-klimahelden-100.htmlhttps://planb.zdf.dehttps://twitter.com/zdfpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4478012