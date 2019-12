Für die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten kommt es derzeit knüppeldick. Der Bruch einer eminent wichtigen Unterstützung hat den Wert nun gehörig in die (charttechnische) Bredouille gebracht. Aus charttechnischer Sicht machte die Aktie bereits in den letzten Handelstagen und -wochen einen schwachen Eindruck. Nach dem knackigen Rücksetzer in den Bereich von 2,8 CAD im November kam es zwar zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...