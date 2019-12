Ausblick 2020: Interessante Alternativen zum Direktinvestment

Das Börsenjahr 2019 ist passé. Wir geben in den kommenden Tagen in der Reihe "Ausblick 2020" marktEINBLICKE zu den Faktoren, die das Anlegerjahr 2020 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns wieder kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten, einen Ausblick zu wagen. Ihre Einschätzungen werden wir zum Jahreswechsel an dieser Stelle veröffentlichen. Heute ist Heiko Geiger an der Reihe.

Gemäß Vontobel Asset Management gibt es aktuell im Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China einen Waffenstillstand. Doch ohne einen "Big Deal" zur Lösung des Konflikts dürfte die Konjunktur in den USA und der Eurozone im laufenden Jahr weiter an Dynamik einbüßen. China wiederum ist es bisher größtenteils gelungen, die konjunkturellen Auswirkungen der amerikanischen Importzölle durch eine großzügige Geld- und Fiskalpolitik abzufedern.

