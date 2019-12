Riesenrad Düsseldorf - same procedure as every year. Großer technischer Jahresausblick mit Jörg Scherer in 55 Metern Höhe... Gold 2020 weiter rauf? Oder bleibt die Luft raus? Und der Euro im US-Wahljahr? Warum ist Jörg Scherer skeptisch für die europäische Währung -anders als viele fundamentale Analysten?! Das und mehr gibt es auch unter https://www.hsbc-zertifikate.de/pdfs/archive/marktbeobachtungen/201912_marktbeobachtungen.pdf Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv