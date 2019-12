FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Boeing nimmt ein weiterer Topmanager den Hut. J. Michael Luttig, leitender Berater des Vorstands geht zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Luttig war von 2006 bis Mai 2019 als Boeings General Adviser tätig, bevor er seine derzeitigen Aufgaben übernahm, teilte das Unternehmen mit. Er habe "rechtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Unfällen des Lion Air Fluges 610 und des Ethiopian Airlines Fluges 302 geleitet und den Vorstand in strategischen Fragen beraten", sagte Boeing. Bevor er zu Boeing kam, diente Luttig 15 Jahre am U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit.

Am Montag hatte Boeing-CEO Dennis A. Muilenburg wegen des Problemfliegers 737 Max seinen Rückzug antreten müssen.

December 26, 2019

