The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.12.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.12.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0WA4 DZ BANK IS.A1255 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0T038 DEKA MTN IS.S.7693 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3795 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB38C1 LB.HESS.THR.CARRARA12S/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB38F4 LB.HESS.THR.CARRARA12V/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB38L2 LB.HESS.THR.CARRARA12W/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB3ZW8 UC-HVB CRLNFI 23 VOW3 BD00 BON EUR N

CA 1LLC XFRA BMG9001E1286 LIBERTY LAT.AMER.C DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA XFRA CA07785T1021 BELGRAVIA HARTFORD CAP. EQ00 EQU EUR N

CA IQL XFRA CH0451424300 IQ INTL AG SF-,01 EQ01 EQU EUR Y