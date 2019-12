FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPRL XFRA US7512121010 RALPH LAUREN A DL-,01 0.621 EUR7SN XFRA JP3336560002 SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD 0.322 EUR9BL XFRA JP3831490002 BROADLEAF CO. LTD 0.054 EURXFRA DE000HSH4P21 HCOB MIM20 14/20 0.000 %ZIM XFRA US98956P1021 ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 0.217 EURVO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 1.761 EURVI1 XFRA US9202531011 VALMONT IND. INC. DL 1 0.339 EURCVLB XFRA US91912E1055 VALE S.A. ADR 1 0.314 EURT7D XFRA US8936411003 TRANSDIGM GROUP DL-,01 29.348 EUR3T8 XFRA US89214P1093 TOWNEBANK DL 2,5 0.163 EURTWF XFRA US8740361063 TAIWAN FD INC. DL 1 1.386 EURGJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.131 EURSE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.874 EURSI3 XFRA US7841171033 SEI INVESTMENT DL-,01 0.316 EURRB8 XFRA US7587501039 REGAL BELOIT CORP. DL-,01 0.271 EURPRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 0.280 EURPJX XFRA US71654V1017 PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N 0.187 EURPCC XFRA US69318J1007 PC CONNECTION INC DL-,01 0.289 EURMDF XFRA US58470H1014 MEDIFAST DL-,001 1.020 EURM4Z XFRA US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01 0.181 EURKU1 XFRA US5012421013 KULICKE + SOFFA IND. 0.108 EURKBIA XFRA US48241A1051 KB FINANCIAL ADR SW 50007M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.452 EURIFF XFRA US4595061015 INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 0.677 EURHDMA XFRA US4381283088 HONDA MOTOR ADR/1O.N.H2M XFRA US4042321004 HMG COURTLD PROP. DL 1 0.199 EURFWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.172 EURMHV XFRA US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 0.277 EURECHA XFRA US2791581091 ECOPETROL S.A. ADR/20 0.475 EUREGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.677 EURDAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.154 EURC3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.226 EURELP XFRA US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 0.540 EURCHN XFRA US1693731077 CHINA FD INC. DL-,01 0.119 EURCRE XFRA US1567821046 CERNER CORP. DL-,01 0.163 EUR