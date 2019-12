FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.126 EUR6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.090 EURC0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.010 EUROM4 XFRA CA68827L1013 OSISKO GOLD ROYALT. 0.034 EUR0SV XFRA CA86212H1055 STORAGEVAULT CANADA INC. 0.002 EUR31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.032 EURTRS XFRA CA87807B1076 TC ENERGY CORP. 0.515 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.094 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.036 EUR1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.257 EUR751 XFRA CA0158571053 ALGONQUIN POWER + UTILIT. 0.127 EURC98 XFRA AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD 0.048 EUR8XC XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 0.199 EUR07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 1.102 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.045 EUR079A XFRA US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TR. A 0.560 EUR0XHR XFRA US9840171030 XENIA HOTELS+RES. DL-,01 0.248 EUR331 XFRA CA89612W1023 TRICON CAPITAL GROUP INC. 0.048 EUR2IQ XFRA CA45780G1054 INPUT CAPITAL CORP. 0.007 EURANJ XFRA CA03444Q1000 ANDREW PELLER LTD A 0.037 EUR14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.452 EURDM5 XFRA US23291C1036 DMC GLOBAL INC. DL-,05 0.113 EUR1IK XFRA US45781V1017 INNOVATIVE IND PR. -,001 0.903 EURU04 XFRA CA90457D1006 UNI-SELECT INC. 0.063 EURNGDA XFRA CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD O.N. 0.054 EUR9NF XFRA CA62910L1022 NFI GROUP INC. 0.292 EURGSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.406 EURFTX XFRA US02364V1070 AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS 0.113 EURGC1A XFRA US36164V5030 GCI LIBERTY INC. PF A 0.395 EURBZS XFRA US0740141017 BEASLEY BROADCAST A 0.045 EUR2EZ XFRA CA26829L1076 ECN CAPITAL CORP. 0.017 EURXER2 XFRA US98421M1062 XEROX HLDGS CORP. DL 1 0.226 EUR0GV XFRA US86944Q1004 SUTTER ROCK CAP. DL-,01 0.108 EURN7T XFRA CA67077M1086 NUTRIEN LTD 0.406 EUR2S1 XFRA CA00927V2003 AIRBOSS OF AMERICA 0.048 EUR