FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.178 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.106 EURS76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.316 EUR4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.452 EURCMCF XFRA US48127FAA12 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD VHBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.009 EUR6CL XFRA US19626G1085 COLONY CAPITAL DL-,01 0.099 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.069 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.144 EUR6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EURKP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.123 EUROFP XFRA PR67103X1020 OFG BANCORP. DL 1 0.063 EUR8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.406 EURSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.108 EUR2CW1 XFRA CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP 0.096 EUR2WGA XFRA US9810641087 WOORI FIN. GRP SP.ADR/37PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.045 EUR50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.124 EUR3I0 XFRA US76169C1009 REXFORD IND.REALTY DL-,01 0.167 EURL9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.720 EURS97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.026 EUR293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.424 EURYAR XFRA US03064D1081 AMERICOLD RLTY TR. DL-,01 0.181 EUR6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.033 EUR2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.012 EURB4U XFRA AU000000IFN8 INFIGEN ENERGY 0.006 EURDHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.429 EUR5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.045 EUR5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.360 EUR61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.031 EUR636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.054 EURFVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.017 EURHIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.497 EUR1D6 XFRA US69121K1043 OWL ROCK CAP.CORP. DL-,01 0.316 EUR