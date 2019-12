FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OIL XFRA US6907684038 OWENS-ILLINOIS DL-,01

FET XFRA KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10

NTT XFRA JP3735400008 NIPPON TEL. TEL.

NPY XFRA JP3712600000 NSD CO. LTD.

EMO XFRA JP3130200003 EM HOLDINGS CO.