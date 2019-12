FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Freitag leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1120 US-Dollar gehandelt. Im der Nacht hatte der noch in der Nähe der Marke von 1,11 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag bei 1,1080 (Montag: 1,1075) Dollar festgesetzt. Dem Euro fehlt es auch am Ende der Weihnachtswoche an Impulsen. So stehen am Freitag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Das Handelsvolumen dürfte niedrig bleiben, da zahlreiche Händler und Anleger im Urlaub sind und ihre Bücher bereits geschlossen haben./jsl/zb

ISIN EU0009652759

AXC0044 2019-12-27/07:34