Nach einer ausgeprägten Konsolidierung steht die Aktie des US-Ölkonzerns vor einem Comeback. Die robuste Entwicklung der Ölpreise sowie die haussierenden US-Aktienmärkte stützen in der aktuellen Phase die Ölwerte; so auch Chevron. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 27.11. bot sich noch ein etwas anderes Bild. Damals hieß es u.a. "[…] Nichtsdestotrotz legte der Aktienkurs Anfang November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...