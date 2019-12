Boeing - Jetzt geht auch noch der Kapitän vom sinkenden Schiff, nächste Shortattacke?

Shortsetup

Symbol:ISIN: US0970231058Boeing steht an der Spitze der weltweiten Herstellung von Luft- und Raumfahrttechnik und produziert zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raumschiffe sowie Satelliten und Trägerraketen. Der Konzern mit Hauptsitz in Chicago, Illionois, konnte im gesamten Jahr 2018 an die 900 zivilen Flugzeuge an Kunden ausliefern und in Summe einen Umsatz von 101 Mrd. USD erzielen. Unter dem Strich führte dies zu einem Gewinn von 10 Mrd. USD. Die Krise des Konzerns begann mit 2 Abstürzen von 737 MAX 8 Linienmaschinen im Oktober 2018 und März 2019, die 346 Todesopfer forderten. In beiden Fällen waren fehlerhafte Daten der Anstellwinkelsensors AoA, der das automatische Höhenflossensteuerungssystem des Flugzeugs aktiviert und somit die Nase des Fliegers senkt, ausschlaggebend für den Absturz. Infolgedessen wurde ein weltweites Flugverbot für alle 371 im Umlauf befindlichen 737 MAX Flieger ausgesprochen, die Auslieferungszahlen brachen um 47 Prozent ein. Mit Jänner 2020 wird nun auch die Produktion vorerst komplett eingestellt und als Höhepunkt des Boeing Crashes hat sich nun der bisherige Vorstandsvorsitzende Dennis Muilenburg von seinem Amt als CEO zurückgezogen. Charttechnisch ging die Aktie seit den Abstürzen und Problemen des Konzerns in eine große Seitwärtsrange über. Aktuell steht die Aktie wieder an der unteren Rangebegrenzung bei 325 USD, kann sich aber nicht mehr nachhaltig davon wegbewegen und läuft schwach in einer Bärenflagge aufwärts. Diese wurde gestern bereits nach unten gebrochen, ein weiterer Abverkauf und der Bruch der großen Unterstützung scheint dieses Mal durchaus möglich!Ein Konzern mit solch massiven Problemen wie Liefer- und Produktionsstopps, Einbrüchen der Umsätze und Flucht von Führungskräften gehört auf jede Shortwatchlist. Die aktuelle Priceaction spricht ebenfalls für ein Shortengagement in diesem Wert.Ein möglicher Einstieg ergibt sich beim Unterschreiten des Tagestiefs vom 20.12. bei 328,70 USD. Geschieht dies mit erhöhtem Momentum und ansteigendem Volumen ist ein Durchbruch der Unterstützung wahrscheinlich, ein sinnvoller Stopp Loss für dieses Szenario befände sich über dem EMA 20 und über der Bärenflagge bei 344 USD. Als erstes Ziel nach dem Breakdown sähe ich die Unterstützung bei 296 USD, was einem Chance-Risiko-Verhältnis von 3 zu 1 entsprechen würde!Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in BA