Mit einer Punktlandung auf der 13.300 verabschiedete sich der DAX in die Weihnachtspause. An diesem Freitag ist nun wieder Handel an der Deutschen Börse und es könnte damit eine Bescherung für die Bullen geben. Kurzer Handel in der Weihnachtszeit Mit wenig Bewegung am Aktienmarkt leitete der DAX die kurze Handelswoche zu Weihnachten e ...

Den vollständigen Artikel lesen ...