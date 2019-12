Die Performance der Infineon-Aktie kann sich im laufenden Jahr durchaus sehen lassen - vor allem in einem von Handelskrieg und Konjunktursorgen geprägten Marktumfeld. Kurz vor Silvester steht ein Plus von 18 Prozent zu Buche. Im neuen Jahr könnte die Aktie nahtlos an die gute Entwicklung anknüpfen, denn der Newsflow dürfte positiv bleiben.Neuigkeiten rund um den Zollstreit, Meldungen der Wettbewerber und Analystenstimmen: Zuletzt gab es für die Infineon-Aktie positive Impulse aus allen Richtungen. ...

