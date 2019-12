Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Union legt neuen Vorstoß zur Reform des Wahlrechts vor - Zeitung

Mit einem neuen Vorschlag zur Änderung des Wahlrechts haben sich 24 CDU-Abgeordnete an Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) gewandt. In dem zweiseitigen Schreiben, das der Bild-Zeitung vorliegt, heißt es: "Wir schlagen daher vor, dass wir das Wahlrecht so ändern, dass der Deutsche Bundestag die vorgesehene Größe von 598 Abgeordneten erreicht. Dies entspricht einem Gleichgewicht von Mehrheits- und Verhältniswahlrecht und einer gleichen Gewichtung von Erst- und Zweitstimme."

Heil: Union sollte Verlängerung von Kurzarbeitergeld zustimmen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Union angesichts wachsender wirtschaftlicher Probleme in wichtigen Industriebranchen aufgefordert, der Ausweitung der Kurzarbeitergeldes rasch zuzustimmen. "Bisher können wir die Bezugszeit für das Kurzarbeitergeld von zwölf auf 24 Monate nur verlängern, wenn eine Gesamtstörung des Arbeitsmarkts vorliegt", sagte Heil der Rheinischen Post.

Sassoli kündigt harte Haltung in Nach-Brexit-Verhandlungen an

EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat eine harte Haltung der Europäischen Union in den Nach-Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien angekündigt. Die EU werde keine Vereinbarung zulassen, bei der "Großbritannien vollen Zugang zum Binnenmarkt hätte, aber zugleich die hohen sozialen, arbeitsrechtlichen und ökologischen Standards unterwandern könnte", sagte Sassoli den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Netanjahu erneut zum Likud-Parteichef gewählt

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu bleibt Vorsitzender der rechtsgerichteten Likud-Partei. In der parteiinternen Wahl setzte sich Netanjahu klar gegen seinen Herausforderer Gideon Saar durch. Der Ministerpräsident lag nach Auszählung aller Stimmen bei 72,5 Prozent, Ex-Minister Saar bei 27,5 Prozent, wie die Partei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Netanjahu wird damit Spitzenkandidat des Likud bei der vorgezogenen Neuwahl am 2. März.

Erdbeben nahe des iranischen Atomkraftwerks Buschehr

In der Nähe des iranischen Atomkraftwerks Buschehr hat es am frühen Freitagmorgen ein Erdbeben der Stärke 5,1 gegeben. Das teilte die US-Behörde Geological Survey mit. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna erschütterte das Beben Ortschaften, die etwa 45 Kilometer östlich der Nuklearanlage liegen. Angaben zu möglichen Schäden lägen noch nicht vor, meldete Isna unter Berufung auf einen Mitarbeiter der für Noteinsätze zuständigen Behörden.

Mindestens 14 Tote bei Absturz von Passagierflugzeug in Kasachstan

Beim Absturz eines Passagierflugzeugs in Kasachstan sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Stadtverwaltung von Almaty mitteilte, wurden weitere 17 Insassen der Maschine der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. In ersten örtlichen Medienberichten nach dem Unglück war noch von neun Toten und neun Verletzten die Rede gewesen. Nach Angaben des kasachischen Verkehrsministeriums hatte die Maschine am Morgen kurz nach dem Start vom Flughafen der Millionenstadt Almaty rasch an Höhe verloren.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Industrieproduktion Nov -4,5% (PROG: -1,2%) gg Vm

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Dez +0,8% (PROG: +0,6%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Dez +0,9% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Dez unverändert gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz Nov -2,1% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Nov -1,8% gg Vj

Japan/Arbeitslosenquote Nov 2,2% (PROG: 2,4%)

